Hükümete pandemiyi yönetme eleştirisi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümeti, pandemi sürecini yönetme konusunda eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP Hükümetinin pandemi sürecini ne sağlık açısından ne de ekonomik açıdan yönetme kabiliyeti olduğu çok net olarak ortaya çıkmıştır” denildi.

“Ülkede ilk vakanın görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen hükümetin öngörüsüzlüğü ve plansızlığı, kararların alınması ve uygulanmasında ortaya çıkan çelişkilerin halkın güvensizlik ve kaygı yaşamasına neden olduğu” görüşü belirtilen açıklamada, salgına bağlı ortaya çıkan ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi yönünde hükümetin somut bir yol haritası olmadığı, bu nedenle birçok kesimin ekonomik olarak tükenme noktasına geldiği kaydedildi.

“Hükümet reel sektörü destekleme adına çözüm üretmek yerine yine kamu çalışanlarının yasal haklarına el uzatmıştır” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle sürdü:

“Daha birkaç hafta önce kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneklerini verebilmek için harçlara zam yapmak zorunda olduğunu söyleyen Sayın Başbakan şimdi çalışanların hayat pahalılığı ödeneğini üç ay erteleyeceğini ve buradan tasarruf edilecek miktarı özel sektörü desteklemek için kullanacağını söylüyor.

Hükümetin amacı özel sektör emekçilerine katkı yapmak değil, işverenin yasal yükümlüğü olan sosyal güvenlik yatırımları için kaynak yaratmaktır. Özel sektörü desteklemek niyeti olanların öncelikle insanca yaşanabilecek bir asgari ücret belirlemesi gerekirdi. Yüzde 10.65 oranındaki hayat pahalılığı ödeneği asgari ücretin de altında emekli maaşı alan insanlarımız için büyük önem taşımaktadır. Hükümetin krizi yönetme konusundaki başarısızlığını gizlemek için kamu sektörü ile özel sektörü birbirine düşürme niyeti taşıyan bu tutumu kabul edilemezdir. Maliyenin kaynak sıkıntısı olduğunu iddia ederken diğer yandan dünya zenginler listesine girenlerden vergi almayan hatta üstünden teşvik veren, seçim kazanma uğruna partizanca yüzlerce istihdam yaparak maliyeye ek külfet yaratanların özel sektör çalışanlarına destek yapacakları konusunda samimi olduklarına inanmıyoruz.”