Hür İş 27 yaşında

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu 27. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, bünyesinde 7 sendika ve 7 bin civarında üye barındıran Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nun, kurulduğu günden günümüze dek sendikal hak ve özgürlüğü, emek, ekmek ve barış mücadelesini sürdüren bir kuruluş olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Federasyonumuz, çalışma hayatına yön veren, Sosyal Güvenlik, İhtiyat Sandığı ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum ve İş Yasalarının oluşmasında büyük katkıları vardır. Ayni zamanda söz konusu yasaların oluşturduğu, komisyonlarda en fazla üeye sahip olduğundan çalışanları yasalar çerçevesinde temsil etmektedir.

Daha fazla özel sektör çalışanlarına ödenmekte olan Asgari Ücret tutarındaki maaş ve ücretlerin, daha anlamlı olmasını sağlamakta büyük rolü olan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, Asgari Ücret Komisyonunda da temsiliyet hakları vardır.

Ülkemizdeki Toplu İş Sözleşmelerinin, düzenli imzalanabilmesi, dengeli Toplu İş Sözleşmesinin oluşturulması ve sendikal hakların geriye götürülmemesini koordine etmek federasyonumuzun amaçlarından biridir.

27 Yıldır, çalışanların hak ve özgürlüğünü, sosyal, ekonomik haklarını, ülkede adaletli çalışma düzenini sağlamaya çalışan, koruyan ve daha ileriye götürmek amacıyla uğraş veren Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonumuzun, doğum gününü kutlar, çalışanlara daha fazla haklar kazandırmasını dileriz.”