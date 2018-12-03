İki toplumlu Barış İnisiyatifi'nden çağrı

İki toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs’taki tüm taraflara, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye sadık kalınarak toplumlararası görüşmelerin Guterres Çerçevesi temelinde devam etmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Örgüt; milliyetçiliğin, kan döküp yıkım getirdiğini belirterek herkesin sevdiği bir ülkede birlikte çalışmasının çok güzel günler yaratabileceğini de kaydetti.

Yapılan açıklamaya göre, İki toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs Koordinasyon Komitesi üyeleri süregelen gelişmeleri gözden geçirmek ve gelecekteki faaliyetlerini planlamak için Dayanışma Evi’nde bir araya geldi.

İki toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs’ın, Derinyave Aplıç kapılarının açılmasını, ilgili bölgelerde yaşayan insanların yaşamlarını doğrudan olumlu yönde etkileyen ve toplumlar arasında daha fazla temas olanağı sağlayan iki eşsiz gelişme olarak karşıladığı belirtilen açıklamada, daha fazla geçiş noktası açılmasına destek belirtildi ve Kıbrıs'ın dört bir yanında bu doğrultuda çalışan komitelerle birlikte çalışılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bölünmenin iki tarafında yaşayan insanlar arasında temasın kurulmasının, Kıbrıs sorununa karşı tutumlarını ve her iki tarafın kaygılarını anlamalarını olumlu yönde etkilediği belgelenmiştir” denildi.

“GUTERRES ÇERÇEVESİ TEMELİNDE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLMELİ”

İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’ın, mutabık kalınmış bir çözümün temelini anlaşmaya varılmış “İki Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyon”dan uzaklaştırmaya yönelik girişimleri aşırı derecede tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, tüm taraflara, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye sadık kalınarak toplumlararası görüşmelerin Guterres Çerçevesi temelinde devamının sağlanması yönünde çağrıda bulunuldu.

Müzakere masasında bugüne kadar elde edilen her kazanımı savunmak gerektiği ve GuterresÇerçevesi’nin, şu anda çözüm bekleyen tüm konularda bir anlaşmaya varılabilmesi için temel oluşturduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Üzerinde anlaşmaya varılmış konuların sürekli olarak medyaya sızdırılarak yeniden gündeme getirilmesi, insanlarda kafa karışıklığı yaratma ve dikkatleri, iki taraf arasında kalan belirsizliklerin çözülmesi ve nihai bir anlaşmaya varılması hedefinden uzağa çekme amacına hizmet etmektedir. Bunun en son örneği de, çözümü destekleyen güçlerin arasını açmak ve çözüm sürecindeki açmazın sorumluluğunu İki Toplumlu İki Bölgeli Federasyon karşıtlarının üzerinden atmak için tasarlananTürkiye’nin garantörlüğünün NATO’ya devredilmesi söylemleridir.”

Çıkmazın devam etmesiyle bağlantılı risklerin, hidrokarbon konusundaki yükselen gerilim ile birleştiğinde, uzayan çatışmalar için büyük tehlikeler ortaya çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, devam eden bölünmenin, adada yaşayan insanların, özellikle de Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

“Türkiye'den ithal edilen ekonomik kriz, Kıbrıslı Türklerin geçimlerini olumsuz yönde etkilerken, siyasi iradelerinin yavaş yavaş ortadan kaldırılması eğilimi de gün geçtikçe artmaktadır” denilen açıklamada, Kıbrıs’ın güneyinde milliyetçiliğin ve aşırıcılığın yükselişi, çözüm arayışlarının ele alınmasını da günden güne olumsuz etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, çözüm arayışlarının zarar gördüğü ve öngörülemeyen sonuçlarla birlikte kalıcı bir kriz içine girme riski yakın göründüğü kaygısı ifade edildi.

İki toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs açıklamasında, olumsuz gelişmelere rağmen, barış ve yeniden birleşme arayışındaki güçlerin, direnç göstermeye ve güçlü durmaya devam ettiği belirterek şöyle denildi:

BİRLİKTE ÇALIŞMAK…

“Herkesin refah içinde olmasını sağlayacak yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ta barışçıl bir gelecek vizyonları, her iki tarafta da toplumun geniş kesimleri içinde yaşamaya devam ediyor. Barış şartlarında ortak bir ülkede yaşama ve herkesin haklarına saygı gösterilmesi arzusu, genç nesillerin refah içinde büyümesi ve gelişmesi için güvenli koşullar sağlayabilecek bir gelecek isteğine sahip toplumun geniş kesimlerine ilham vermeye devam ediyor. Milliyetçilik, kan döküp yaşamlarımıza yıkımı getirdi. Hepimizin sevdiği bir ülkede birlikte çalışmak çok güzel günler yaratabilir.”

ETKİNLİKLER PLANLANIYOR

Açıklamada, İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’ın, kısa ve uzun vadede sivil toplumun rolünü artıracak ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin adanın yeniden - herkes için siyasi eşitlik ve saygının olduğu - İki Toplumlu İki Bölgeli bir Federasyon çatısı altında birleşmesi için ortak iradesini göstereceği bir dizi etkinlik planladığı bilgisi de yer aldı.