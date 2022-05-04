İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyinden açıklama

İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), “tarihi toplum merkezlerinin” Evkaf tarafından başka kurumlara kiralanmasından dolayı “tedirgin olduğunu” açıkladı.

Konsey’den yapılan yazılı açıklamada, “Yarım yüzyılı aşkın süredir Kıbrıs Türk diasporasına ev sahipliği yapan, Londra'nın pahalı bir bölgesinde yer alan beş katlı bir bina, Birleşik Krallık'taki Kıbrıslı Türk topluluğunun itirazlarına rağmen Kuzey Kıbrıs kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına kiralandı” denildi.

CTCA Başkanı Fahri Zihni, konuyla ilgili açıklamasında; “Raporumuzun dikkate alınmaması, çocuklar, gençler, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi Londralı Kıbrıslı Türkler yerine, kendi amaçlarına hizmet eden bir binaya dönüştürülme kararının Evkaf tarafından alınması bizi hem üzdü hem de hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Fahri Zihni, “Bu bina, yarım asır önce sıradan Kıbrıslı Türklerin alın teriyle kazanılan paralar ve Türkiye Hükümeti’nin yardımlarıyla satın alındı. Lefkoşa'daki Evkaf'a tahsis edilmesinin tek nedeni, özel kâr için satılmamasını sağlamaktı. Vakfın şartları, binanın geliştirilmesi ve yönetiminin Birleşik Krallık (Kıbrıs Türk) toplumu için, Birleşik Krallık toplumu tarafından yapılacağını açıkça ortaya koydu.”

Fahri Zihni şöyle dedi: “Toplumumuz için Evkaf'tan bir kuruş alınmadı. Londra topluluğumuzun bu binadan en iyi piyasa değeri gelirini aldığını nasıl bileriz? Ne kadar gelirin olacağını bilmeden, önceden nasıl planlama yapabiliriz? Hele de Türk Lirası kurunun bu kadar düşük olduğu bu dönemde, Kuzey Kıbrıs kurumları bu mülkü kiralamak için dünyanın en yüksek kira oranlarını nasıl ödeyebiliyor? Çoğu Kıbrıslı Türk ticaret işletmesi Kuzey Londra'dayken Ticaret Odası neden Londra'nın merkezinde yer

almak istiyor?”

Açıklamalarda, Evkaf’a karşı eleştirilerde bulunularak konuyla ilgili yanıt ve Evkaf Başkanı ile acil toplantı istendi.