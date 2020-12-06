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İnsan Hakları Derneği'nden çağrı

İnsan Hakları Derneği'nden çağrı
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İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık Kıbrıs sorununda bir anlaşmayı beklemeden Kıbrıs Türk ve Kıbrıs  Rum taraflarının uzlaşı ve iş birliği yapmalarının iki halka ve anavatanlarına sağlayacağı yararları değerlendirmeleri için çağrı yaptı.

Işık yaptığı yazılı açıklamda, “Barış ve çözüm iddiaları ile taraflara tek devlet altında birleşme için boş umutlar vermek yerine iki tarafın halkını gerçekleri görmeye ve kabul etmeye hazırlamaları barışa  giden gerçek yoldur.” Ifadelerini kullandı.

Işık, barış yolunda en ufak bir niyet varsa taraflara Kıbrıs’ta iki devletin varlığı esasında tüm alanlarda iş birliği yapılması  çağrısını yineledi.

Işık, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle  kadınları kutlayarak,  kadınlara  haklarına bireysel ve ulusal düzeyde sahip çıkabilmeleri için örgütlenme çağrısı yaptı

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