İnsan Hakları Derneği Portekizli sporcuların adaya Ercan üzerinden gelmelerinin engellenmesine tepki gösterdi

İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs’ta yapılacak Eurovolley Şampiyonası’na katılacak olan Portekiz Bayan Voleybol Millî Takımı’nın adaya Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Ercan Havaalanı üzerinden gelerek bir süre KKTC’de kalmasının Rum Yönetimi tarafından engellendiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, Portekizli sporcuların Eurovolley karşılaşması için adaya, maçtan 48 saat önce THY uçağıyla giriş yapması ve KKTC’de konaklamaları için yapılan rezervasyonlarını, Kıbrıs Rum voleybol federasyonu ile Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı’nın itiraz ve girişimleri üzerine iptal etmek zorunda bırakıldıklarını belirterek, “AB ve BM ilkeleri ile insan haklarına aykırı” dediği bu duruma “sessiz kalan” BM ve AB Komisyonu’nu, derneğin protesto ettiğini bildirdi.