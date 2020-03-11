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İskele'de ilaçlama

İskele'de ilaçlama
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İskele Belediyesi, Covid-19 virüsüne yönelik önlemler çerçevesinde kamuya açık pek çok yerin ilaçlamasına başladı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, ilk olarak İskele Belediye binası, İskele Belediyesi Kültür Evi ve İskele Atatürk Kültür Merkezi ilaçlandı; Belediye Hizmet Binası, Sağlık Birimi, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı da bugün ilaçlanacak.

İlaçlama programında İskele bölgesindeki daireler, Belediyeye ait binalar, okullar, müzeler  de dahil turistlerin ziyaret ettiği yerler, müdürlükler ve camiiler bulunuyor.

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