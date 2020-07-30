Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın, barış ve hoşgörünün daha da pekiştiği, sevginin ve saygının arttığı İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.

Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün günlerimizin böyle anlamlı ve mutlu geçmesini dilerken, daha iyi idare edilen, yarınlara güvenle bakan, tüm sorunlarını aşmış, kalkınmış, refah ve barış içerisinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diliyorum.

İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde, lütfen çevremizi ve sevdiklerimizi düşünerek, tüm tedbirlerimizi alalım, güzel bir bayram