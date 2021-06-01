İstatistik Konseyi yapıldı

İstatistik Konseyi Toplantısı dün Sayıştay Toplantı Salonunda yapıldı.



İstatistik Konseyi “Resmi İstatistik Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere” toplandı.

Toplantı sonucunda Resmi İstatistik Program (RİP) Taslağı oy birliği ile onayladı.

Resmi İstatistik Programı, Kurumun yasasına dayanılarak “2021-2025” yıllarını kapsayan beş yıllık bir dönem için hazırlanmış olup; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istatistik sisteminde ilk kez planlı/ programlı döneme geçilmiş oldu.