“İstihdamlar kabul edilemez”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, hükümetin yaptığı istihdamları eleştirerek, istihdamların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Türk lirası kullanımından doğan ciddi ekonomik sıkıntıya rağmen hükümetin kamuya istihdam yapmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, durumu protesto ettiklerini kaydetti.

Davulcu, “Hükümet ortaklarını, yurttaşlar arasında devlete karşı güvensizlik hissi yaratarak derin yaralar açan partizan istihdamlardan vazgeçmeye ve en başta asgari ücretin yükseltilmesi olmak üzere ekonomik döngünün devamını sağlayacak önlemleri alıp hayata geçirmek için çaba sarf etmeye davet ediyoruz” dedi.

Türk lirası kullanımından doğan ciddi ekonomik sıkıntı karşısında, alınabilecek hafifletici nitelikli önlemler bulunduğuna işaret eden Davulcu, bu önlemlerden en acil olanın alım gücü eriyen asgari ücretin yeniden ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi olduğunu kaydetti.

Davulcu şöyle konuştu:

“Çalışan kesimler çalışarak elde ettiği gelirle karnını bile doyuramaz hale gelmişse onlardan çalışmaya devam etmesi beklenemez. Net asgari ücretin 3 bin 323 TL olduğu bugünkü ortamda bir ailenin diğer ihtiyaçları bir yana sadece karnının doyması bile mümkün değildir.”