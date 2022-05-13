İzcan: "Mine Atlı'ya dava kabul edilemez"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı’nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine polise çağırılıp ifadesinin alınması ve aleyhine ceza davası dosyalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni kurulan UBP-YDP-DP Hükümetinin ömrünün kısa olacağını ve UBP içindeki hesaplaşmanın devam ettiğini söyleyen İzzet İzcan, “ Koltuk hırsı bir kısım arkadaşımızın gözlerini kör etmiştir “ dedi.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine polise çağırılıp ifadesinin alınması ve aleyhine ceza davası dosyalanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden İzcan, Ersin Tatar’ı da kınadı.