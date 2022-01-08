Kaçak tütün ve ilaçlar ele geçirildi

Polis tarasından yapılan açıklamada dün, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.(E-46)’nin kullanımındaki araçta gümrüğe deklere edilmemiş 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu nargile tütünü ile ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak, muhtelif markalarda vücut geliştirmede kullanılan hap ve ilaçların tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada bahse konu şahıs ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ş.K.(E-41) ve G.P'nin.(E-34) tutuklandığı belirtildi.