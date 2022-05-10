Kamu ihalelerinde boykot kararı sürüyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) yapılan açıklamada; “Kamu İhale Yasası” kapsamındaki işlere teklif verilmemesi konusunda boykotun devam ettiği açıklandı.

Kamu ihalelerine katılan müteahhitler, KTİMB Merkez Binası’nda, Şevket Abohorlu Konferans Salonu'nda, dün saat 15,30’da Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile durum değerlendirmesi toplantısı yaptı.

Toplantı sonucunda; 17 Mart 2022 tarihinde kamu ihalelerinde başlatılmış olan boykot kararının devam ettirilmesi yönünde karar alındı.