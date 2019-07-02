Karadeniz Kültür Derneği'nden değerlendirme

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, dış güvenlik sorununun ülkeyi kaygılandırdığını belirterek, bu konuda acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Civelek, “Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Anlaşması'na benzer bir sözleşmenin KKTC hava sahasını kapsayacak şekilde tanzim edilmesi rahatlatıcı bir adım olabilir. Kısa vadeli çözümün yanı sıra KKTC'nin tanıtılması ya da Kırım ve Monako yönetim modellerini de dikkate alan kapsamlı politika yürütmenin vakti geldi” dedi.

Murat Zeki Civelek, ülkeye düşen füze ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “KKTC halkının güvenliği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin insafına bırakılamaz” ifadelerine de yer verdi.