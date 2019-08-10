"Karşı karşıya kaldığımız en zor anlarda bile dayanışmamız en büyük gücümüz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kurban bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Uluçay mesajında şunları kaydetti:

"Bir bayramı daha kutlamanın coşku ve mutluluğu içerisindeyiz.

Toplumumuzda birlikte kutlanan bayramlarımız, bizi birbirine daha da yakınlaştırmakta ve toplumsal dayanışma atmosferini güçlendirmektedir.

Bu birliktelik, bizlere her zaman sorunlarımızı el birliği ile çözmek anlamında olanaklar sağlamaktadır.

Bu nedenle, bayramlarımızın önemi ve toplumsal dayanışmaya katkısı yadsınamaz.

Karşı karşıya kaldığımız en zor anlarda bile, bizlere ışık tutacak yegana güç bu birlikteliğimiz ve dayanışmamız olacaktır.

Başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere, Doğu Akdenizde yaşanan gerilim, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve diğer sorunların aşılmasındaki en büyük gücümüz de yine bu beraberliğin sağlanması ile mümkün olacaktır.

Dayanışmamızın her daim olması dileğiyle tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, esenlikler dilerim."