 Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarına destek belirtti

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarına destek belirtti.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın barış yanlısı, siyasi etik açısından savaşa mesafe koyan insancıl açıklaması şoven cenahın iştahını kabartmış ve terbiye sınırlarını aşan tacizci davranışlara dönüşmüştür. Akıncı’nın siyasi yetkesi etrafında oluşan faşizan çember aslında barışa susamış Kıbrıs Türk toplumuna yönelik sindirici bir hamlenin göstergesidir” denildi.

“YAPTIĞI AÇIKLAMA TAM DA HÜMANİST BİR LİDERLİK KIVAMINDA”

Açıklamada, barış ve çözüm görüşmelerine yoğunlaşma çağrısı yapılarak, “Özerk kimliğe sahip bir aydın herhangi bir taraftar tribününe yerleşip tezahürat amigoluğu yapmaz; bu bilinçle yeri geldi yerdik, yeri geldi takdir ettik. Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin savaş tercihine yönelik yaptığı açıklama tam da hümanist bir liderlik kıvamındadır. Akıncı’nın ölümü körü körüne bir adanmışlık seviyesinde kutsayan siyaset karşısında ‘temkinli’ ve ‘ılımlı’ bir açıklama yerine gerçekçi ve uyarıcı bir dil seçmesi akıl ve vicdan muhasebesini doğru karşılayan erdemli bir karara işaret ediyor.” ifadeleri kullanıldı.