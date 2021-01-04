KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1893 olduğunu, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

4 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1893 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 20 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta: yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 335. 487 

Toplam Vaka Sayısı: 1666 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1415 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 195 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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