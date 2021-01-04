KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1893 olduğunu, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

4 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1893

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 335. 487

Toplam Vaka Sayısı: 1666

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1415

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 195

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2