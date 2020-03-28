Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa DBN Hastanesinde , COVID-19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda (KOAH) Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Hiper Tansiyon rahatsızlığı da bulunan 67 yaşındaki, Alman Turist Bruno Gaffiend Jabusch (E) yaşamını yitirdiğini açıkladı.Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 12:04
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
- Kıbrıs
- 28 Mart 2020 Cumartesi 11:01
- Kıbrıs Genç Tv
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