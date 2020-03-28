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KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa DBN Hastanesinde , COVID-19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda (KOAH) Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Hiper Tansiyon rahatsızlığı da bulunan 67 yaşındaki, Alman Turist  Bruno Gaffiend Jabusch (E) yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 12:04
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