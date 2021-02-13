KKTC'de vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4337 olduğunu, 21'i yerel 30 pozitif vakaya rastlandığını , 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 21 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
13 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4337
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 21
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 467.112
Toplam Vaka Sayısı: 3037
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2283
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 737
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 179
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13