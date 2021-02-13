KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4337 olduğunu, 21'i yerel 30 pozitif vakaya rastlandığını , 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 21 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

13 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4337    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  yok  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 21 

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53   

Bugün Kaybedilen Hasta: yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 467.112 

Toplam Vaka Sayısı: 3037 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2283 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 737 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 179 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

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