KKTC'de yüksek vaka sayısı açıklandı

KKTC'de yüksek vaka sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3665  olduğunu, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli,  1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

26 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3365 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 34   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 388.584  

Toplam Vaka Sayısı: 2109 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1812  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 282 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 188  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 20:35
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