KKTC'de yüksek vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3665 olduğunu, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
26 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3365
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 34
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 388.584
Toplam Vaka Sayısı: 2109
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1812
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 282
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 188
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 20:35