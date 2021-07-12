ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 12 Temmuz 2021
Kıbrıs
12 Temmuz 2021 Pazartesi 07:07
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Bakanlıktan Pakistan'lı yetkililerin gelişi ile ilgili açıklama
Kıbrıs
KKTC'de günlük vaka sayısında yükseliş sürüyor
Kıbrıs
Üstel: "Merkezlerin arttırılması için çalışmalar yapmaktayız"
Kıbrıs
Covid-19 tedavisi gören hasta hayatını kaybetti...KKTC'de hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Kıbrıs
Kovid 19 vakası nedeniyle 29 Temmuz'a kadar kapalı olacak
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Basın-Sen Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı
Mağusa Kale Lions Kulübünden ziyaret
Tatar, Ada Kent Üniversitesi heyetini kabul etti
Canaltay, Sivil Savunma Başkanını kabul etti
DÜÇ kasaplık hayvan satışı yapacak
Facebook
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE