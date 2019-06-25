ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 25 Haziran 2019
Kıbrıs
25 Haziran 2019 Salı 08:08
Burhan Canbaz
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Spor Sayfaları - 25 Haziran 2019
2
Doğancı'da kesinti
3
Denktaş: "Maraş, çelişkili açıklamalarla...
4
Yasa tasarısı kabul edildi
5
Belediyelerin geriye dönük ihtiyat sandığı ve...
6
Görsev Tepe'den yeni bir başarı daha
7
Sivil Savunma'dan yurtiçi kültür gezisi
8
Envanter çalışması ele alındı
9
KTAMS'dan eylem uyarısı
10
Londra'daki Kıbrıs Türk Festivali, 20 bin...
Candan ve Saner, AKPA Genel Kurul toplantısına katıldı
Kıbrıs
Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Bakanlığı'nda
Kıbrıs
Görevden alma ve atamalar yapıldı
Kıbrıs
KKTC'de izinsiz yaşayanlar tespit edildi
Kıbrıs
Başkasının kimliğine bürünme
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Bakanlığı'nda
GAÜ'ye 4 yeni bölüm daha eklendi
Kantara Yaz Kampları ilk dönemi başladı
Gönyeli Belediyesi'nden yaşlılara yönelik...
Sivil Savunma'dan yurtiçi kültür gezisi
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Tel: 2279270
Lefkoşa
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Tel: 2237272
Girne
GÜNDAL ECZANESİ
Tel: 8160543
Girne
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Tel: 05338585208
Gazimağusa
ECE ECZANESİ
Tel: 3663846
Gazimağusa
ÖREN ECZANESİ
Tel: 3660391
Güzelyurt
SERCAN AVCI ECZANESİ
Tel: 7144894
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Facebook
32.6B
Twitter
4.9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Spor Sayfaları - 25 Haziran 2019
Spor
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×