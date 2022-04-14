KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi Ve Mali İş Birliği Protokolü imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” Ankara’da imzalandı.

Protokolle, Türkiye'den KKTC'ye ağırlıkla hibe ve kredi olarak 2022 yılı için KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak aktarılması öngörülüyor.

Protokole, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koydu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla 2022 yılı için imzalanan protokolle; “Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanların sağlandığını” söyledi.

Sucuoğlu, “Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir” dedi.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iki saatten fazla süren görüşme ve protokolün imzalanması sonrası Sucuoğlu ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi.

“ANAVATAN KIBRIS TÜRK HALKINA KATKI VE DESTEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN ESİRGEMEDİ”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, basın toplantısında Oktay’ın ardından söz aldı. Sucuoğlu, Ankara’ya Oktay’ın davetlisi olarak 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü görüşmek ve imzalamak amacıyla geldiklerini söyledi.

Sucuoğlu, dünyada yaşanan ekonomik kriz ve pandeminin, KKTC’yi de olumsuz etkilediğini, ekonominin daraldığını, mali gelirlerin azaldığını söyledi. Bu zor dönemde geçmişte olduğu gibi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkına katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay ile protokolün hazırlanmasına katkı koyan tüm yetkililere teşekkür ve şükranlarını ileten Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde devam etmesi amacıyla geçmişte her yıl olduğu gibi bu yıl da 2022 yılı için imzalanan Protokol ile Kıbrıs Türk halkının daha rahat nefes alabilmesi için gerekli imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlarla ülkemiz, devam etmekte olan ekonomik reformlar ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir.

Hükümetimiz, göreve başlamasının üzerinden 45 günlük bir süre geçmesine rağmen, ülkede yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın, gerek yasa çalışmaları gerekse alınacak ivedi tedbirler konusunda önemli adımlar atmıştır.

6 AY İÇİNDE SICAK PARA AKIŞINDA ÖNEMLİ MESAFE KAYDEDİLECEK

Anavatanımız’dan aldığımız destekle önümüzdeki günlerde ekonomimizin düze çıkması amacıyla gerekli düzenlemeler süratle tamamlanacaktır. Altı aylık bir süre içerisinde gerekli çalışmalar tamamlanıp, kendi iç gelirlerimiz ile sıcak para akışında önemli bir mesafe kaydedileceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, hayırlı Ramazanlar dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022, 14:49