KKTC’de geçen hafta 22 yangın meydana geldi

Polis Genel Müdürlüğü, ülkede geçen hafta 22 yangın meydana geldiğini, bu yangınlar sonucunda yaklaşık 100 bin 625 TL tutarında maddi hasar olduğunu duyurdu. Yangın nedenlerinde ilk sırayı “sönmemiş sigara izmariti” aldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri “yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimada aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, baca içerisinde biriken yağ tortuları, araçlarda meydana gelen yakıt kaçağı, oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar” olarak sıralandı.

9-15 Ağustos tarihlerini kapsayan sürede çıkan toplam 22 yangının 6’sının Lefkoşa, 7’sinin Gazimağusa, 3’ünün Girne, 4’ünün Güzelyurt ve 2’sinin İskele’de meydana geldiği kaydedilen açıklamada, belirtilen süre içeresindeki yangın sebepleri ile ilgili şu rakamlar paylaşıldı:

“Sigara izmariti 8, kısa devre 5, elektrik telleri 3, ihmal ve dikkatsizlik 2, temizlik maksatlı 1, baca 1, kaynak makinesi 1, yakıt kaçağı 1”