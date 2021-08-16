KKTC’de geçen hafta 22 yangın meydana geldi

Polis Genel Müdürlüğü, ülkede geçen hafta 22 yangın meydana geldiğini, bu yangınlar sonucunda yaklaşık 100 bin 625 TL tutarında maddi hasar olduğunu duyurdu. Yangın nedenlerinde ilk sırayı “sönmemiş sigara izmariti” aldı.
9-15 Ağustos tarihlerini kapsayan sürede çıkan toplam 22 yangının 6’sının Lefkoşa, 7’sinin Gazimağusa, 3’ünün Girne, 4’ünün Güzelyurt ve 2’sinin İskele’de meydana geldiği kaydedilen açıklamada, belirtilen süre içeresindeki yangın sebepleri ile ilgili şu rakamlar paylaşıldı:
“Sigara izmariti 8, kısa devre 5, elektrik telleri 3, ihmal ve dikkatsizlik 2, temizlik maksatlı 1, baca 1, kaynak makinesi 1, yakıt kaçağı 1”