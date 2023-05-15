Milli Eğitim Bakanlığı, Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD) organizasyonu, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Tangül Çağıner Vakfı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla yapılan “KKTC’nin II. Girişimci Çocukları Projesi” final şenliği ile tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KEİ Koordinatörü Ömer Cihan, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİAD Başkanı Orhan Gavani, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Tangül ve Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başaran ile projeye destek veren kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje, İskele ve Karpaz bölgelerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu olmak üzere 5 okulda, 70 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KKTC geneli kırsal bölgelerdeki ortaokul düzeyinde eğitim alan öğrencilere, girişimcilik kavramını tanıtmayı ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğretmeyi amaçlayan proje ile öğrencilerin hayal gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme, yenilikçilik, risk alma ve sosyal iletişim gibi yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimcilik kavramının yayılması adına paydaşların desteği ile önemli bir projeyi devam ettirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin üretici ve girişimci olmasını sağlamak istediklerini belirten Çavuşoğlu, girişimcilik ruhunu tüm topluma aşılamak adına ortaokulların her seviyesinde girişimciliği bir ders olarak okutulması kararı aldıklarını vurguladı.

Yeni neslin bir önceki nesilden daha başarılı olacağına inandığını ifade eden Çavuşoğlu, gençlerin önünü açmak ve onların geleceğine katkı yapmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

-Cihan

KEİ Koordinatörü Ömer Cihan ise, KKTC’nin girişimci çocuklarına destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

KEİ ofisi olarak girişimcilere, üreticilere, imalatçılara her türlü desteği vermek için çalıştıklarını ifade eden Cihan, verilen desteğin devam edeceğine vurgu yaptı.

Öğrencilerin ileride bu projede alacakları eğitim ve ortaya koyacakları fikirlerle ülkelerine ve dünyaya hizmet edeceklerine inandığını belirten Cihan, projeyi sürdürmeye ve desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

-Kavuklu

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise, GİKAD olarak girişimcilik ekosisteminin içerisinde bulunmanın öneminin bilinciyle kurulan bir dernek olduklarını belirterek, güçlü yeni nesil, güçlü gelecek olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ve gençlerin girişimcilik kültürünü edinmesi için çalıştıklarını söyledi.

Üretimin önemini ve değerini bilen, liderlik vasfı edinmiş bir neslin yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını da ifade eden Kavuklu, GİKAD’ın bu anlamda KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi’ne çok önem verdiğinin altını çizdi.

-Gavani

GİAD Başkanı Orhan Gavani de, projenin bir paydaşı olarak öğrencilerin gösterdiği başarılarına ortak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Projenin, öğrencilerin girişimcilik bilincini geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Gavani, girişimciliğin sadece ticari bir anlam olmadığını, karşılaşılan sorunlara çözüm üretme, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirme gibi birçok kavramı barındırdığını kaydetti.

Gavani konuşmasının sonunda, genç nesillerin girişimci ruhunu geliştirmek amacıyla düzenlenen projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

-Küçüközdemir

Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Murat Küçüközdemir de, projenin paydaşı olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Projenin, değişimin önemli bir adımı olduğuna dikkat çeken Küçüközdemir, projede hayata adapte etmek isteyecekleri fikirlerin ortaya çıktığını söyledi.

Öğrencilerin yaşadığı bu deneyimin kendilerine de ışık tuttuğunu belirten Küçüközdemir, böylesi projelere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

-Kaya

Tangül ve Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Müdürü Nilay Tunçalp Kaya da, vakfın vizyonuyla örtüşen projeye destek vermekten ve projenin tamamlandığını görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Projenin gelişerek, tüm okullara yayılması temennisinde de bulunan Kaya, projede yer almalarını sağlayan GİKAD ve yetkililerine ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.