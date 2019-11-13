Komitede Cumhurbaşkanlığı ve Ombudsman bütçeleri görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçelerini görüşüyor.

UBP Milletvekili Sunat Atun’un başkanlık ettiği komite saat 10.30’da toplandı. Komite ilk olarak Cumhurbaşkanlığı’nın 44 milyon 360 bin 900 TL’lik bütçesini ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da görüşmede yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın ardından Ombudsman’ın 3 milyon 323 bin 400 TL’lik bütçesi görüşülecek.