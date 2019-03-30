Aşırı yağışlar nedeniyle bir bölümü su altında kalan ve trafiğe kapanan Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, yolun, Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmındaki trafik akışı, Mağusa geliş yönündeki şeritten, gidiş-geliş olarak tek şerit halinde sağlanıyor.

Polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri için uyarıda bulundu.