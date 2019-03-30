Aşırı yağışlar nedeniyle bir bölümü su altında kalan ve trafiğe kapanan Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, yolun, Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmındaki trafik akışı, Mağusa geliş yönündeki şeritten, gidiş-geliş olarak tek şerit halinde sağlanıyor.
Polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri için uyarıda bulundu.
Kontrollü olarak trafiğe açıldı
Aşırı yağışlar nedeniyle bir bölümü su altında kalan ve trafiğe kapanan Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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