Kontrollü olarak trafiğe açıldı

Kontrollü olarak trafiğe açıldı

Aşırı yağışlar nedeniyle bir bölümü su altında kalan ve trafiğe kapanan Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, yolun, Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmındaki trafik akışı, Mağusa geliş yönündeki şeritten, gidiş-geliş olarak tek şerit halinde sağlanıyor.
Polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri için uyarıda bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başbakan inceleme yaptı
Başbakan inceleme yaptı
  1. Kıbrıs
﻿