Kovid 19 nedeniyle KKTC'de 16.ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yoğun bakımda Covid-19 tanısıyla tedavi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

31 Ocak tarihinde Covid-19 pozitif tanısıyla takip edilen Hikmet Usta'nın, kronik atrial fibrilasyon, hipertansiyon, geçirilmiş serebrovasküler olay ( akut inme) rahatsızlıklarına sahip olduğu belirtilirken, hastanin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle beyin ameliyatı yapıldığı ve ardından yoğun bakımda takibe alındığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği duyurldu.

Bakan Pilli: "Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun." açıklaması yaptı.

Usta'nın hayatını kaybetmesiyle KKTC'de Kovid 19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.



Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 13:25