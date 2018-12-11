KSP: Sorunlar kurumların hiçe sayılmasından kaynaklanıyor

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), yağmurlardan dolayı yaşanan kötü sonuçların, Kuzey Kıbrıs’taki ilgili kurumların hiçe sayılarak yapılan yol ve inşaatlardan kaynaklandığını savundu.

KSP’den yaşanan sel felaketi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta “plansız, programsız, keyfi ve gelişigüzel bir yapılanma” yaşandığı ve bunun “doğrudan doğruya Ankara tarafından teşvik edildiği” ileri sürüldü.

“Özellikle yol inşaatları için ihalelere Ankara'da çıkılmakta ve buradaki yerel yetkililer, mimar mühendis odaları, ilgili kurumlar hiçe sayılarak yanlış işler yapılmaktadır” iddiası yer alan açıklamada, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada Boğaz-Girne yolunun vize ve mühendisi olmadığının belirtildiği; Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada da 1974'ten sonra inşa edilen okulların yağmurlardan büyük hasar gördüğünün belirtildiği kaydedildi.

“Bu durum Kuzey Kıbrıs'taki tüm idari kurumların iradesiz olduğunun en bariz göstergesidir” denilen KSP açıklamasında, meslek odalarının ve sendikaların gerekli uyarıları zamanında yapması çağrısında bulunuldu.