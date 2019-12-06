KTAMS: "Hayat Pahalılığı Ödeneği çok önemli bir haktır"

KTAMS, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamu Görevlilerinin, emeklilerin, devletten sosyal yardım maaşı, engelli maaşı alanların enflasyon karşısında alım gücünü korunması adına Hayat Pahalılığı Ödeneği çok önemli bir haktır.

UBP-HP Hükümeti kurulduktan sonra ilk icraatları Hayat pahalılığı ödeneğinden %2’lik kesinti yapmak olmuştur. Sendikal Platformun kararlı duruşu ve verilen hukuki mücadelenin kazanılması ile amacına ulaşamayan hükümetin ödemek zorunda kaldığı %2’lik kesintiyi fazlasıyla geri almaya karar verdiği görülmektedir. Başbakanlık İstatistik Kurumunun Tüketici Fiyatları Genel Endeksindeki değişimleri Ekim ayında -0.42, Kasım ayında -0.47 olarak açıklaması bu düşüncemizin açık bir kanıtıdır.

Diğer yandan Hayat Pahalılığı oranının hesaplanmasında esas alınan Tüketici Fiyatları Endeksinin , toplumun tüketim alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak güncellenmemesi nedeniyle açıklanan rakamlar gerçek Hayat pahalılığı oranını yansıtmaktan çok uzaktır. Sabit telefon ücretlerinde yapılan indirimin Hayat Pahalılığının eksi çıkmasında etkili olduğunu iddia etmek halkın aklı ile dalga geçmektir.

UBP-HP Hükümetinin Hayat Pahalılığı ödeneği hakkını anlamsızlaştırma niyeti karşısında sendikamız çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünün korunması adına her türlü mücadeleyi verecektir."