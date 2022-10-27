KTBB heyeti Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Genel Kurulu’na katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, 25-27 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg kentinde yer alan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 43’üncü genel kuruluna katıldı.

Belediyeler Birliği’nin İdari Komite temsilciğini yürüten Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Güncel İşler Komite temsilciliği görevinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle eşlik etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurulda bölgesel kimlikler, nefret söylemi ve yalan haberlerin yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerin çalışma koşulları üzerindeki etkisi, insan hakları temelli bir yönetişim yaklaşımı için akıllı şehirler ve bölgeler ile ilgili raporlar, kadın ve çocuk mültecileri kabulü gibi başlıklar konuşuldu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da genel kurulun ana gündem maddesiydi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, buradaki temasları kapsamında ayrıca KKTC Strasbourg Temsilciliği’ni de ziyaret etti. Heyet burada KKTC Strasbourg Temsilcisi Selda Çimen ile de bir araya geldi

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk yerel demokrasisinin gelişimi için yürüttükleri çalışmalarını daha ileriye taşıyarak, sürdüreceklerini belirtti. Özçınar, “yeni kazanımlar elde etmek ve sesimizi duyurup, görünürlüğümüzü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.