KTÖS: “Kesintilerin devletin aylık giderlerine anlamlı bir katkısı olmayacak”

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, hükümetin maaş kesintisiyle suni gündem yarattığını, kesintilerin devletin aylık giderlerine anlamlı katkı sağlamayacağını, kararın siyasi olduğunu savundu.

Gelener yazılı açıklamasında, bazı verileri paylaşarak geçtiğimiz 6 ayda devletin aylık 1 milyar TL civarında gelir elde ettiğini, gelir-gider tablosuna bakıldığında 2022 yılının ilk 6 ayının 4’ünde gelirlerin giderlerden fazla olduğunu savundu.

Ülkede 12 bin civarında kamu çalışanı olduğunu, çalışanlara aylık 250 milyon TL civarında ödeme yapıldığını ifade eden Gelener, “Kadrolu kamu çalışanlarının giderleri bütçenin yüzde 25’i” dedi.

Kadrolu kamu çalışanına aylık ortalama 20 bin, her siyasiyeyse aylık ortalama 40 bin TL ödeme yapıldığını söyleyen Süleyman Gelener, 70 siyasiye aylık 2, 5 milyon TL verildiğini savundu.

Gelener, dış temsilciliklerde çalışan 77 kişiye aylık 6 milyon TL civarında ödeme yapıldığını, bir dış temsilcilik çalışanına ise ayda ortalama 75 bin TL verildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştiren, bakana “Eğer samimiyseniz bu önerileri hayata geçiriniz” diyerek seslenen Gelener, sendika adına şu önerileri sıraladı:

“Asgari ücretlilerin çalışma koşullarını ihlal edenler hakkında hemen yasal soruşturma başlatılmalı; asgari ücret en düşük kamu maaşına sabitlenmeli; astronomik emekli maaşları oluşmaması için yasalarla azami ücret düzenlenmeli; siyasi partilere yapılan devlet yardımı kaldırılmalı; vergi kaçıranların peşine düşülmeli; kayıt dışılıkla mücadele edilerek vergi toplanmalı ve süper zenginlerden servet vergisi alınmalıdır.

Gelir Vergisi matrah dilimleri ekonomik akla uygun şekilde yeniden düzenlenmeli; mülkiyet üzerinden alınan vergiler artırılmalı; mevcut geçiş kapılarında iyileştirme yapılmalı ve daha fazla geçiş kapısı açılarak iki toplumun ekonomik ve sosyal ilişkileri arttırılmalıdır. Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ülkeye döviz getirebilecek üretim yapılması teşvik edilmeli, kamu gelirleri artırılmalı; ülkede stabil bir para birimine geçiş konusunda çalışma başlatılmalıdır.”