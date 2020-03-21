Kuzeyde 1 yeni vaka daha

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 109 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada dün yapılan koronavirüsü testlerinden 1 kişinin daha pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif çıkan kişinin otelde kalan Alman turistlerinden biri olduğunu kaydetti. Böylece ülkedeki vaka sayısı dün iyileşen 3 kişi hariç 31 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıklamıştı.

Pilli, tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edileceklerini kaydetmişti.