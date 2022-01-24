Lapta'da ani ölüm

Lapta’da, 70 yaşındaki Terence John Thackrah (E) dün sabah evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Terence John Thackrah’a otopsi yapılacak.

Lefkoşa’da, 20 Ocak’ta evinde ölü bulunan 29 yaşındaki Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo’ya (E) otopsi yapıldı; ölüm sebebinin, kan ve doku örneği tetkikleriyle tespit edileceği belirtildi.

HASPOLAT’TA HIRSIZLIK… 2 TUTUKLU VAR

Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren oto yedek parça satışı yapan iş yerinden muhtelif parçalar çalındı.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye, 19 Ocak’ta saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, söz konusu iş yerinin avlusunda muhafaza edilen 15 motor üst kapağı, 5 şanzıman, 10 araç radyatörü, 6 alüminyum jant, 1 hurda motor, yaklaşık 1 ton bakır kablo, 3 alüminyum pencere, 1 alüminyum kapı, 3 duş kabini ve 25 buzdolabı motoru çalındı. Meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-31) dün tutuklandı.İleri soruşturmada F.Ş.’nin (E-42) çalıntı olduğunu bildiği halde muhtelif araç, alüminyum kapı ve pencere parçalarıyla buzdolabı motorlarını başkasına sattığı tespit edildi. F.Ş. de tutuklandı.DİPKARPAZ’DA YANGINDipkarpaz’da, Süleymen Sünmez’e ait evin terasının yakınına dökülen sönmemiş közler, rüzgarın etkisiyle alevlendi, terasın altındaki halıya sıçradı. Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi zarara neden oldu.