Lapta'da ani ölüm

Lapta’da, 70 yaşındaki Terence John Thackrah (E) dün sabah evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Terence John Thackrah’a otopsi yapılacak.
Lefkoşa’da, 20 Ocak’ta evinde ölü bulunan 29 yaşındaki Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo’ya (E) otopsi yapıldı; ölüm sebebinin, kan ve doku örneği tetkikleriyle tespit edileceği belirtildi.
HASPOLAT’TA HIRSIZLIK… 2 TUTUKLU VAR
Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren oto yedek parça satışı yapan iş yerinden muhtelif parçalar çalındı.
İleri soruşturmada F.Ş.’nin (E-42) çalıntı olduğunu bildiği halde muhtelif araç, alüminyum kapı ve pencere parçalarıyla buzdolabı motorlarını başkasına sattığı tespit edildi. F.Ş. de tutuklandı.
DİPKARPAZ’DA YANGIN
Dipkarpaz’da, Süleymen Sünmez’e ait evin terasının yakınına dökülen sönmemiş közler, rüzgarın etkisiyle alevlendi, terasın altındaki halıya sıçradı. Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi zarara neden oldu.