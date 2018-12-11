Lapta’da uyuşturucu

Lapta’da, polis, aracını durdurmak isteyince tasarrufundaki uyuşturucuyu yol kenarına atıp kaçmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalanan bir kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda, K.A.(E-35), kullanımında bulunan aracın polis tarafından durdurulmak istemesi üzerine tasarrufunda bulunan 33 adeti bütün ve 2 adeti yarım olan, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapları, yol kenarına atarak kaçmaya çalıştığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.