Lefkoşa'da kavga: 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da iki grup arasında çıkan kavgada, yaşları 23 olan 2 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Y.C.B. (E-18), aralarında çıkan tartışma sonucu K.M.A.(E-23), A.K.E.(E-23) ve N.A.(E-19) ile kavga etti. Kavga sırasında Y.C.B. (E-18), tasarrufunda bulundurduğu bıçakla K.M.A’yı göğüs ve kol kısmından, A.K.E.’yi ise kalça kısmından yaraladı.
GEMİKONAĞI’NDA UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu T.E.K.’nin (E-22) ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.