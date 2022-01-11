Lefkoşa'da kavga: 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da iki grup arasında çıkan kavgada, yaşları 23 olan 2 kişiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Y.C.B. (E-18), aralarında çıkan tartışma sonucu K.M.A.(E-23), A.K.E.(E-23) ve N.A.(E-19) ile kavga etti. Kavga sırasında Y.C.B. (E-18), tasarrufunda bulundurduğu bıçakla K.M.A’yı göğüs ve kol kısmından, A.K.E.’yi ise kalça kısmından yaraladı.

K.M.A. ve A.K.E’nin, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında alındığı, hayati tehlikeleri bulunmadığı kaydedildi. Y.C.B. ise tutuklandı.

GEMİKONAĞI’NDA UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu T.E.K.’nin (E-22) ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.