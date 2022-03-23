Lefkoşa'da yarın elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi.
Buna göre yarın 09:00- 11:00 saatleri arasında Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.
“Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), Küçük Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir kısmı (Eski BRT bölgesi)”
Ayrıca 10:45 - 11:30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ve civar sokaklara da elektrik verilemeyecek.
Verilen bilgiye göre 11:30 -12:15 saatleri arasında ise; Merit Otel ve civarında da elektrik kesintisi yaşanacak.