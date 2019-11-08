Limasol Türk Kooperatif Bankası, 24.yıl gururumuza ortak oldu

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin kemaler ve banka yöneticileri Özel yayıncılığı başlatan ilk özel radyo First Fm’in kuruluş yıldönümü nedeni ile Birinci medya kurumuna ziyaret gerçekleştirdiler.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve Yönetim kurulu üyesi Hilmi Birinci tarafından karşılanan misafirler bizzat gelerek çoksesliliği başlatan radyomuzun yıldönümünde tebrirkelerini ilettiler.

Kabulde 15 Kasım Üniversitesi Genel Sekreteri Meryem Birinci de hazır bulundu.

Ertan Birinci anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teknolojik yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Hüseyin Kemaler de kuruluşundan buyana çizgisini bozmadan yayınlarına devam eden kurumumuzu ve First Fm’in 24. Yaşını kutladı