LTB 103 İş Yerini Denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 11 ile 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 103 işyeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 2 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Devpa Market ve Önder AVM isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan,

Reis Süpermarket ile Kiler 1 Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurmaktan, Çelik 2 Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, gayri sıhhi ortam ve çevre kirliliğinden dolayı, Tadım Öz Kebap isimli iş yerine gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Cafe Kayro isimli işyerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Sunam Market isimli iş yerinden 15 birim ürün, Reis Süpermarketten 17 birim ürün, Kiler 1 Marketten 7 birim ürün yanlış muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edilmiştir.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:Eğitim Merkezi 9, Dövme Salonu 1, Kuaför/ Güzellik Salonu 1, Park Büfesi 1, Bet Ofis 1, 5 Off Licence, 21 Market, 4 Dernek Lokali 7 Gıda Deposu, 17 Kafeterya, 14 Restoran, 6 Meyhane, 4 Pastane, 5 Tatlı Satışı, 1 Kahve İmalatı, 3 Fırın, 2 Döner Kebap Salonu, 1 Bar.