LTB’den yol kapama duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi, 20 Haziran Perşembe günü Sanayi Bölgesi’ndeki Sanayi Caddesi’nde (Atatürk Stadyumu paralelindeki cadde) altyapı çalışması gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre sabah saat 08:30’da başlayıp gün boyu devam edecek çalışmalar süresince Atatürk Stadyumu karşısındaki Levent Motors kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağı arasında kalan kısım araç trafiğine kapalı olacak.

Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 10:47