Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anılacak

Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler anılacak
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 KKTC Alevi Kültür Merkezi, 28 yıl önce Sivas’ta Madımak Oteli’nin yakılması sonucunda yaşamını yitiren 35 kişiyi anmak için tören düzenleyeceğini duyurdu.

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KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, anma töreninin  1 Temmuz Perşembe akşamı Cihangir kavşağında yer alan Cemevi ve Kültür Kompleksinde saat 20.00’de başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, “Bundan 28 yıl önce, 2 Temmuz 1993'te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı. Gözü dönmüş bir güruh tarafından 2 Temmuz 1993'de, Sivas’ta aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler yakıldı. O gün Sivas’ta yaşamını yitiren 35 canımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da Alevi Kültür Merkezi olarak bir anma programı gerçekleştireceğiz” denildi.

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