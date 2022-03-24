Manavoğlu: "Reform dediğin şey bıçak sırtıdır"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, belediyeler reformunun senelerdir konuşulan bir konu olduğunu ve yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

HP Genel Sekreteri Manavoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

HP’den verilen bilgiye göre, Manavoğlu, belediyeler reformunun yanı sıra, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın da yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, hükümetin belediyeler reformu ve Belediyeler Yasası’nda yaptığı değişikliklerin amacına hizmet etmeyeceğini, aksine yasanın içinin boşaltıldığını ileri sürdü.

Manavoğlu, “Ne yazık ki hem reformun hem de 51/95 yasasının yeni düzenlenmiş halinde, istismara açık, tasarruf tedbiri olmayan, israfın büyüdüğü yeni eklemeler olmuş” dedi.

Manavoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Reform dediğin şey bıçak sırtıdır, bazılarına dokunabilir ama hükümetin bunu yapmasındaki amaç halka daha iyi hizmet verebilmek olmalıdır. Reform, birilerinin geleceğini garantiye alan bir yapıyı kurmak, halka daha büyük bir yük yüklemek değildir. Bu şekilde ülkedeki adalet duygusu her gün yerle bir ediliyor.”

Belediye birleştirmenin yönteminin tüm siyasi partilerin katılımıyla oturulup konuşulması gerektiğine işaret eden Manavoğlu, hükümetin başından beri izlediği yolun yanlış olduğunu savundu.

Manavoğlu şunları kaydetti:

“Yasanın içinde çok fazla sıkıntı var. Sıkıntıların giderilmesi ancak tüm partilerin fikir birliğiyle giderilebilir. Hükümet kanadı mevcut haliyle geçirmekte ısrarcı olursa yasa geçince başka sıkıntılar yaşanacaktır. Sayı ve yöntem gözden geçirilmelidir. Tarih ertelemesi de Anayasa’ya aykırı olduğu için sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimdeki ertelemede olduğu gibi aynı yol izlenerek konsensüsle, Meclis kararıyla, bir deklarasyona imza atılarak ertelenebilir.”