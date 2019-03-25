Mandora ürün bakiyeleri ödeniyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex), şubatın ilk yarısında alınan 1. Sınıf Mandora (King) mandalin ürünü bakiyelerinin 29 Mart Cuma’dan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.



Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, 1-15 Şubat’ta şirketçe alınan birinci sınıf Mandora ürün bedellerinin bakiyesini alabilmek için ilgili üreticilerin kimlik kartları ile Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.