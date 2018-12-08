Meclis'te bütçe maratonu salı günü başlıyor



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak öngörülen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye Salı günü başlıyor.

Meclis’teki bütçe maratonu, 8 gün sürecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 7 milyar 731 milyon 500 TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşme programı 20 Aralık’ta tamamlanacak.

Toplantılar, hafta sonu hariç her gün yapılacak ve saat 10.00’da başlayacak.

Bakanlar Kurulu’ndan 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan tasarı, komitenin 13-28 Kasım arasındaki 9 toplantısında İçişleri, Tarım ve Maliye Bakanlıklarının bütçelerine yapılan toplam 26 milyon 500 bin TL’lik artışla, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak kabul edilmişti.

BÜTÇENİN MECLİS GENEL KURULU’NDA GÖRÜŞÜLME PROGRAMI

Meclis Genel Kurulu’nda yeni yılın bütçesiyle ilgili toplantıların ilk günü olan 11 Aralık Salı, Komite Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros komite raporunu okuyacak; Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sunuş konuşması yapacak. Ardından bütçenin geneliyle ilgili konuşmalar yapılarak, tasarının bütünüyle ilgili görüşmeler tamamlanacak.

12 Aralık Çarşamba günü, 40 milyon 844 bin 600 TL’lik Cumhurbaşkanlığı, 37 milyon 756 milyon 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi ve 134 milyon 839 bin 500 TL’lik Başbakanlık bütçeleri görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu’nda 13 Aralık Perşembe günü, 16 milyon 263 bin TL öngörülen Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi, 99 milyon 841 milyon 600 TL öngörülen Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 234 milyon 274 bin 200 TL’lik bütçesi ele alınacak.

Bütçe görüşmelerinin dördüncü günü olan 14 Aralık Cuma’nın programında, Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri var. 2019’da Sayıştay için 10 milyon 334 bin 200 TL, Ombudsman için 3 milyon 146 bin 400 TL, Turizm ve Çevre Bakanlığı için 124 milyon 386 bin 700 TL ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı için de 924 milyon 87 bin 300 TL ödenek ayrıldı.

17 Aralık Pazartesi günkü toplantıda ele alınacak bütçeler, 56 milyon 568 bin 700 TL’lik Mahkemeler, 79 milyon 763 bin 700 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve 309 milyon 764 bin 900 TL ayrılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olacak.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri 18 Aralık Salı gününün gündemini oluşturacak. 2019’daki faaliyetleri için Kamu Hizmeti Komisyonu’na 6 milyon 166 bin 800 TL, Sağlık Bakanlığı’na 621 milyon 965 bin 700 TL ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da 305 milyon 481 bin 100 TL ödenek öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu’nda 19 Aralık Çarşamba günü, 395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 423 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 27 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve 289 milyon 457 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki son günü olan 20 Aralık Perşembe günü, Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesiyle ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanıp bütününün oylanmasıyla toplantılar tamamlanacak.

2019 bütçesinde Maliye Bakanlığı’na 3 milyar 590 milyon 744 bin 200 TL, Gelirler Bütçesi’ne ise 7 milyar 731 milyon 500 bin TL öngörüldü.

Bütçe, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek.

AÇIK 851 MİLYON



2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda 851 milyon 500 bin TL borçlanma yani açık öngörülüyor.



Tasarının, Gelirler ve Giderler itibarıyla fonksiyonel ayrımı şöyle:



GELİRLER

Mahalli Gelirler 4,512,116,000.-TL

Fon Gelirleri

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri Döner Sermaye ve Diğer Fon Gelirleri 1,097,884,000.-TL

770.000. 000.-TL

327.884.000. -TL

Türkiye Cumhuriyeti Yardımları Yedek Ödenekler İçin Savunma İçin 695.000. 000.-TL

245.000. 000.-TL

450.000. 000.-TL

Türkiye Cumhuriyeti Kredileri 575,000,000.-TL

Gelirler Genel Toplamı: 6.880.000.000.-TL

İç Kaynaklar (Borçlanma) 851.500.000.-TL

GENEL TOPLAM 7,731,500,000.-TL



GİDERLER

Personel Giderleri 2,645,211,000.-TL

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 154,448,000.-TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 560,274,000.-TL

Faiz Giderleri 230,000,000.-TL

Cari Transferler 3,354,677,000.-TL

Sermaye Giderleri 186,590,000.-TL

Sermaye Transferleri 150,000.-TL

Borç Verme 100,000.-TL

Yedek Ödenekler 600,050,000.-TL

GENEL TOPLAM: 7,731,500.000.-TL