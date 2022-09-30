Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi bir tasarı bir de öneriyi görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi gündeminde bulunan “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı” ve “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) İdaresi Yasa Önerisi”ni ele alarak genel görüşmelerini yaptı.

Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Komite toplantısında ele alınan "Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı", yabancıların mal edinmeleriyle ilgili düzenlemeleri içeren Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası ile Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’nın birlikte sorunsuz yürütülebilmesini sağlamak için birtakım düzenlemeler içeriyor.

Komitenin ele aldığı ikinci konu olan "Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) İdaresi Yasa Önerisi’ ise vatandaşların devlet kurumlarındaki işlevlerini, elektronik ortamda rahatlıkla ve hızlı bir şekilde yapabilmesi, kurumlar arası bilgi ve alışverişinin en üst düzeyde sağlanabilmesini öngörüyor.

Komite’nin “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldığı oturumuna davetli olarak Emlakçılar Birliği, Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanları Birliği, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Barolar Birliği, Başbakanlık, Tapu ve Kadastro Dairesi ve İçişleri Bakanlığı’ndan “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) İdaresi Yasa Önerisi”ni görüştüğü oturumuna ise Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Bilişim Sistemleri Bölümü, GAÜ İşletme Fakültesi, Başbakanlık, Personel Dairesi, E-Devlet Yürütme Kurulu ile AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.

Komite, söz konusu Yasa Tasarısı ve Yasa Önerisi üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.