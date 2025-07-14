Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görev süresi sona eren Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve görevi devralacak Hakan Balaban’ı kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, veda ziyareti kapsamında konuşan Bakan Ataoğlu, Karaca’nın görev süresi boyunca Sivil Savunma Teşkilatı’nın güçlenmesi adına önemli çalışmalar yaptığını belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketine de değinen Ataoğlu, bu zorlu süreçte Sivil Savunma Teşkilatı’nın ekip olarak süreci başarıyla yönettiğini ve gösterilen fedakârlığın takdire şayan olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin desteğiyle teşkilatın daha donanımlı hale geldiğini belirten Ataoğlu, Atilla Karaca’nın bilgi ve tecrübesiyle kuruma önemli katkılar sunduğunu söyledi. Dört yıllık görev süresindeki çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade eden Ataoğlu, Karaca’ya bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı diledi.

-Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise, görev süresi boyunca milletin hizmetinde olmaktan onur duyduğunu belirterek, Bakan Ataoğlu’na kuruma verdiği destekten dolayı teşekkür etti.