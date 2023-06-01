Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi “Dünya Çocuk Günü”nü kutladı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” nedeniyle etkinlik düzenledi.

Mehmetçik Festival alanında yer alan şenliğe, belediye sınırları içerisinde eğitim veren Konuklar İlkokulu, Kumyalı, Çayırova, Mehmetçik İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri ile bölgede yaşayan çocuklar ile birlikte 600 yakın kişi katıldı.

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları ekibinin sahne aldığı etkinlikte, Türkiye’den komedyen sihirbaz Enver Ertaş tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Şenlik alanına kurulan “zıp zıp” alanlarıyla çocuklara eğlenceli saatler yaşatan Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, katılımcı çocuklara bedava dondurma ve içecek ikramında da bulundu.

Şenlikte konuşma yapan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, çocukların ülkenin geleceği için en büyük umut kaynakları olduğunu belirtti. Belediye olarak çocukların okullardaki eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için her türlü konuda destek çıktıklarını söyleyen Tuğlu, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan okul öğretmenlerine ve belediye personeline teşekkürlerini iletti.