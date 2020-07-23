Merit Otel'den pozitif vaka iddialarına ilişkin açıklama

Merit Otel, 6 çalışanının karantinaya alındığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Otelden yapılan açıklamada, 3 gün önce testi pozitif çıkan bir müşterilerinin Sağlık Bakanlığı’nca müşahedeye alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi;

“Tespitlerimizi çerçevesinde, kendisi ile bir süre irtibatta bulunan bir personelimiz ‘tedbir amaçlı’ olarak yine karantina sürecine devredildi. Söz konusu müşterimiz ile daha çok daha kısa süre temasta bulunan 5 çalışanımız ise, şirketimizin aldığı kararlar çerçevesinde gönüllü karantina sürecine girdi. Sağlık Bakanlığı görevlilerinin belirleyecekleri bir tarihte de kendilerine covid-19 testi uygulanacaktır. Bugüne kadar Merit Otel ve casinolarında görevli yaklaşık 4 bin personelimizin hiçbirinde covid-19 vakası tespit edilmemiştir. Asılsız haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında adli ve yasal her türlü işlem başlatılmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 10:33