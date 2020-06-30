Naimoğulları: "Şu anda yolun sonudur, bundan sonraki adım isyandır"

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Süt Kurumu’nun Covid 19 pandemisiyle başlayan krizi yönetemediğini, yasa ve tüzüklere aykırı davranıldığını ileri sürerek, yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

Naimoğulları, SÜTEK’in hayvancıdan süt alıp, satıp, parasını alma yükümlülüğü olduğunu ancak bunların hiç birini yerine getirmediğini ileri sürerek, krizin bedelinin hayvancıya ödetilmeye çalışıldığını, hayvancıların haklarının gasp edildiğini savundu. Naimoğulları, “Şu anda yolun sonudur, bundan sonraki adım eylem değil, isyandır” dedi.

Hayvancılık sektörünün siyasi yapıyla yönetilemeyeceğini vurgulayan Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve hükümeti de olaylara seyirci kalmakla suçladı.

“HAYVANCI BORÇLANMA, KREDİ VERME KURUMU DEĞİLDİR

Mustafa Naimoğulları bugün düzenlediği basın toplantısında, dün akşam SÜTEK’te alınan kararlar sonrasında, hayvancıdan destek gören tüm kesimlerin zarar göreceğini, en ağır tedbir ve eylemlerin yapılacağını, tankerlerde bekletilen 100 tona yakın sütün döküleceğini söyledi.

Mustafa Naimoğulları, arpa fiyatlarının 1.25 kuruştan 1.48’e çıkarıldığını, akaryakıt fiyatlarına zam yapıldığını, hayvancıların hayvanlarına yem alamaz duruma geldiğini ifade etti. Naimoğulları, SÜTEK’in üreticiden 60 günlük 70 Milyon TL alacağı olduğunu, bu paranın 50 milyonun ise hayvancılara ödenecek rakam olduğunu, hayvancılara bu paranın yüzde 60’nın ödenmesinin ise kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Naimoğulları, “hayvancı borçlanma, kredi verme kurumu değildir” dedi.

Mart ayında Covid 19 pandemisiyle başlayan sorunlardan ötürü yaklaşık 50 bin hayvancının aç kalma tehlikesiyle yüz yüze olduğunu ifade eden Naimoğlulları, hayvancının süt bedelinden 3 buçuk milyon TL, süt borsasından 1 milyon TL kesinti yapıldığını, hükümetin memurdan ve üreticiden kesileni geri ödemesine rağmen hayvancıdan yapılan kesintiyi ödemediğini kaydetti.

Üreticilerin krizi fırsata çevirdiklerini ve ürünlerin kalitesini bozarak ülkeyi dış pazarda zora soktuklarını savunan Naimoğulları, üreticilerin taleplerinin devam ettiğini, hayvancılardan yapılan kesintiyle, imalatçılara 17 Milyon TL kredi sağlanacağını söyledi.

Naimoğulları, ithal ürünlere karşı bir duruş sergilenmemesini eleştirerek, içme sütü dahil ülkeye ihtiyacın 2 katı süt ürünü geldiğini, hayvancının zor durumda bırakıldığını dile getirdi.

İmalatçıların küçük baş hayvancının sütünü almadığına işaret ederek, hayvancıların çeklerini nasıl ödeyeceğini soran Naimoğulları, doğru kalitede ve doğru oranda süt kullanılsa, ülkede süt fazlası da olmayacağını savundu.