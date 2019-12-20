“Neden Evrimi Savunmalıyız?” konulu konferans, gerçekleştirilecek

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin KTÖS, KTOEÖS, DAÜSEN ve ODTÜ KAMPÜSSEN ile ortak düzenlediği “Neden Evrimi Savunmalıyız?” konulu konferans, yarın saat 14:00'de, Lefkoşa KTÖS Lokali’nde gerçekleştirilecek.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı katılacak.

Konferansta, tarihselci bakış ile evrim araştırmalarının geçmişi, aydınlanma mücadelesi ve toplumsal olaylar arasındaki bağ ve neden evrimi savunmalıyız konuları konuşulacak.